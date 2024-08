Britský Kráľ Karol III. pochválil ľudí, ktorí sa postavili proti nepokojom podnieteným krajne pravicovými extrémistami

Šírenie dezinformácií o identite útočníka

Strety s políciou a demonštrantmi

10.8.2024 (SITA.sk) - Britský kráľ Karol III. pochválil ľudí, ktorí počas týždňa vyšli do ulíc a postavili sa nepokojom a dezinformáciami o útoku, ktorý si v Southporte vyžiadal životy troch dievčat.Panovník podľa Buckinghamského paláca v piatok viedol telefonické audiencie s premiérom Keirom Starmerom a predstaviteľmi orgánov činných v trestnom konaní, počas ktorých sa „srdečne poďakoval“ polícii a ďalším pracovníkom záchrannej služby za ich úsilie o obnovenie poriadku a pomoc tým, ktorí boli zasiahnutí násilím.„Kráľ sa podelil o to, že ho veľmi povzbudili mnohé príklady komunitného ducha, ktorý čelil agresii a kriminalite niekoľkých ľudí súcitom a odolnosťou mnohých," uviedol palác vo vyhlásení. Karol III. podľa neho dúfa, že „spoločné hodnoty vzájomného rešpektu a porozumenia budú naďalej posilňovať a zjednocovať národ“.Výtržnosti a násilnosti zasiahli Veľkú Britániu na viac ako týždeň po tom, čo sa rozšírili dezinformácie o identite útočníka, ktorý zabil v Southporte tri dievčatá. Páchateľa tieto vyhlásenia mylne identifikovali ako imigranta a moslima. Toho sa chytili krajne pravicoví extrémisti a podnietili protesty.Medzi miestami, ktoré sa stali terčom nepokojov, boli napríklad mešity a hotely, v ktorých bývajú žiadatelia o azyl, no aj niektoré obchody, ktoré boli vypálené či vyrabované. Výtržníci sa tiež dostávali do stretov s políciou a protidemonštrantmi.Britská polícia zostáva v pohotovosti pre prípadné ďalšie násilnosti. Na potlačenie nepokojov už skôr zmobilizovala 6 000 špeciálne vycvičených policajtov. V súvislosti s nepokojmi už zatkli 741 ľudí a viac ako 300 už aj obvinili.