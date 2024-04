Britský kráľ Karol III. sa vráti k verejným povinnostiam, jeho zdravotný stav však nie je známy

26.4.2024 (SITA.sk) - Britský kráľ Karol III. sa na budúci týždeň po liečbe rakoviny vráti k verejným povinnostiam. V piatok to oznámil Buckinghamský palác Karol III. si pred takmer tromi mesiacmi dal pauzu od verejných vystúpení, aby sa sústredil na svoju liečbu nezverejneného typu rakoviny.Palác uviedol, že kráľ v najbližšom období absolvuje niekoľko verejných vystúpení. V utorok zavíta do centra na liečbu rakoviny. V júni by sa mal stretnúť s japonským cisárom a jeho manželkou.Buckinghamský palác neposkytol aktuálne informácie o zdravotnom stave kráľa ani o jeho liečbe, hoci uviedol, že „lekársky tím je veľmi povzbudený doterajším pokrokom a zostáva pozitívny, pokiaľ ide o kráľovo pokračujúce uzdravovanie".