Britský kráľ varoval pred návratom pohromy v podobe vojny v Európe

Obnovenie sľubu priateľstva

Návštevu Francúzska preložili

30.3.2023 (SITA.sk) - Pohroma vojny sa vrátila do Európy a zanechala slobodu a ľudskú dôstojnosť „pošliapané tým najbrutálnejším spôsobom".V nemeckom parlamente to vo štvrtok, počas druhého dňa jeho štátnej návštevy v Nemecku, vyhlásil britský kráľ Karol III Ako tiež odkazujúc na vojnu na Ukrajine povedal, bezpečnosť Európy je v ohrození. Zároveň pochválil „rozhodnú reakciu" a „podstatné vedenie" Nemecka a Spojeného kráľovstva. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Kráľ tiež hovoril o „špeciálnom pute" medzi Spojeným kráľovstvom a Nemeckom, poukázal na to, že sú silne kultúrne prepojené a vyjadril sa, že dúfa „v obnovenie sľubu priateľstva medzi našimi krajinami".Svoju reč, ktorú predniesol v angličtine aj nemčine, zakončil výhľadom do budúcnosti. „Všímať si ponaučení z minulosti je našou svätou zodpovednosťou. V dlhom a pozoruhodnom príbehu našich krajín je ešte veľa nenapísaných kapitol. Naplňme ich aktívnou honbou za lepším zajtrajškom," povedal monarcha.Poslanci mu prejav opätovali potleskom v stoji. Karol III. sa tiež poďakoval Nemcom za ich „mimoriadnu vľúdnosť", keď v septembri zomrela jeho matka kráľovná Alžbeta II. , a povedal, že jeho rodina bola hlboko dojatá.Britský kráľ sa počas svojej trojdňovej návštevy Nemecka, ktorá sa začala v stredu, stretol s kancelárom Olafom Scholzom či navštívil trh s berlínskou primátorkou Franziskou Giffey. Stretol sa aj s ukrajinskými utečencami.Vo štvrtok ho ešte čakalo stretnutie so spoločnou britsko-nemeckou vojenskou jednotkou v Brandenbursku a návšteva organickej farmy, kde bude aj jeho manželka. Kráľovná manželka Camilla tiež pôjde do opery s manželkou nemeckého prezidenta.Nemecko malo byť až druhou zastávkou na plánovanej ceste kráľa. Mal prísť aj do Francúzska, štátnu návštevu krajiny však preložili pre nepokoje v niekoľkých mestách v súvislosti s dôchodkovou reformou.