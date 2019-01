Britský maloobchod: Potravinová bezpečnosť môže byť ohrozená

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. januára (TASR) - Ak Británia odíde z Európskej únie bez dohody a dôjde k narušeniu obchodu medzi ostrovnou krajinou a EÚ, môže to ohroziť potravinovú bezpečnosť Británie. Uviedlo to v najnovšom varovaní Londýnu Konzorcium britského maloobchodu (British Retail Consortium - BRC).Ako uviedla mediálna spoločnosť BBC, ktorá sa odvolala na list BRC zaslaný britským poslancom, spoločnosti sa obávajú možného narušenia dodávok práve v období, ktoré je na dovoz potravín z EÚ do Británie kľúčové. List podpísalo viacero veľkých maloobchodných sietí pôsobiacich na britskom trhu ako Tesco, Sainsbury's, Morrisons, Co-operative Group, Marks & Spencer a Lidl.Británia by mala z EÚ odísť 29. marca. Podľa reťazcov je ale koniec marca obdobím, keď sa z EÚ na britský trh dováža obrovský objem zeleniny a ovocia. Napríklad v prípade drobného ovocia až 70 % sa v danom období dováža z Európskej únie. V prípade rajčín je to 80 % a šalátov až 90 %.BRC upozornilo britskú vládu a poslancov aj predtým, aby sa s EÚ dohodli. Už v júli minulého roka konzorcium varovalo, že len v prípade bezcolných bariér sa náklady na dovoz potravín a nealkoholických nápojov z EÚ môžu zvýšiť v priemere až o takmer 30 %. Veľká časť zvýšených nákladov sa potom pravdepodobne presunie v podobe vyšších cien na zákazníkov.