Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. augusta (TASR) - Britský maloobchodný predaj v auguste pravdepodobne strmo klesol, najviac od decembra 2008. Ukázal to prieskum Konfederácie britského priemyslu (CBI), ktorý zrejme vyvolá ďalšie otázky o sile ostrovnej ekonomiky pred brexitom na konci októbra.Podľa prieskumu, ktorý sa koná každý mesiac, sa ukazovateľ sentimentu v maloobchode v auguste prepadol na -49 bodov z -16 bodov v júli. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu od decembra 2008 a druhú najnižšiu od začiatku týchto prieskumov v roku 1983. Augustový výsledok je tiež oveľa horší, ako predpovedali ekonómovia, ktorí počítali so zvýšením indexu na -11 bodov.uviedla zástupkyňa hlavného ekonóma CBI Anna Leachová.Vzhľadom na to, že sa pripravujú investičné plány na budúci rok aj na znižovanie zamestnanosti, maloobchodníci s pesimizmom hľadia do budúcnosti a očakávajú niekoľko