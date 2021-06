Britský minister zdravotníctva Hancock rezignoval, bozkávaním porušil pandemické pravidlo

Ospravedlnil sa za porušenie pravidiel

Na prepustenie vyzývali opoziční politici

27.6.2021 (Webnoviny.sk) - Britský minister zdravotníctva Matt Hancock rezignoval na svoju funkciu po tom, čo bozkávaním poradkyne porušil pandemické pravidlo o sociálnom odstupe. Novým šéfom rezortu zdravotníctva bude bývalý minister financií Sajid Javid . Informuje o tom spravodajský portál BBC.Politik v rezignačnom liste vláde uviedol, že dlží „ľuďom, ktorí počas pandémie toľko obetovali,“ aby bol s nimi úprimný, keď ich sklamal. Hancock, ktorý bol ministrom zdravotníctva tri roky, sa znova ospravedlnil za porušenie pravidiel a tiež jeho rodine a blízkym za to, že si vzniknutú situáciu musia zažiť.Hancock čelil čoraz väčšiemu tlaku, aby skončil, po tom, ako denník The Sun zverejnil snímky a video, na ktorých sa bozkáva spolu s Ginou Coladangelo. On je pritom ženatý a ona vydatá a obaja majú aj deti. Podľa novín sú zábery zo 6. mája nasnímané na ministerstve zdravotníctva.Na prepustenie ministra vyzývali opoziční politici i poslanci z radov vládnych konzervatívcov. Úrad predsedu vlády Borisa Johnsona zdôraznil, že Hancock sa rozhodil z postu odísť sám a nie je to rozhodnutie premiéra. Johnson vyjadril nad rezignáciou ľútosť a povedal, že by Hancock „mal z úradu odísť veľmi hrdý za to, čo dosiahol“, a to počas pandémie aj pred ňou.Podľa BBC na ministerstve končí aj spomenutá Coladangelo.