Britský parlament bude v stredu riešiť zákon proti tvrdému brexitu

Londýn 4. septembra (TASR) - Britskí poslanci v utorok schválili zaradiť do programu stredajšieho zasadnutia Dolnej snemovne návrh zákona, ktorý by odchod Británie z Európskej únie bez dohody znemožnil. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Za návrh, aby do programu stredajšieho parlamentného zasadnutia návrh zaradili, hlasovalo 328 poslancov, proti ich bolo 301.Hlasovanie nasledovalo po mimoriadnej debate, ktorá skončila pred 23.00 h SELČ.Britský premiér Boris Johnson po kľúčovom hlasovaní, v ktorom utrpel porážku, uviedol, že parlament sa týmZároveň oznámil, že nechá parlament hlasovať o možnosti vypísania predčasných volieb. Dodal, že on samotný tieto voľby nechce, ale ak v stredu poslanci odhlasujú legislatívu vylučujúcu tvrdý brexit, predčasné voľby budú jediným riešením, ako zabrániťProti vláde hlasovalo aj 21 členov Konzervatívnej strany, ktorí teraz čelia možnému vylúčeniu zo strany, píše agentúra DPA.Líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn po utorňajšom hlasovaní vyhlásil, že strana predčasné voľby podporí až po schválení príslušnej legislatívy.Po letných prázdninách v utorok pokračovalo zasadanie britského parlamentu, ktoré by malo byť opäť predčasne prerušené na budúci týždeň na základe žiadosti premiéra Johnsona. Jeho Konzervatívna strana prišla v ten deň o väčšinu v parlamente po tom, ako z jej radov odišiel bývalý štátny tajomník Phillip Lee a pridal sa k strane Liberálni demokrati.Konzervatívni poslanci vrátane Leeho, ktorí nesúhlasia s brexitom bez dohody, aký Johnson nevylučuje, sa spojili s opozičnými stranami zastúpenými v parlamente a vypracovali zmienený návrh zákona proti brexitu bez dohody.Pred parlamentom sa v utorok uskutočnila aj demonštrácia stoviek stúpencov zotrvania Británie v EÚ.