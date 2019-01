Britský parlament neschválil Cooperovej návrh na odloženie brexitu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. januára (TASR) - Dolná snemovňa britského parlamentu neschválila v utorok večer pozmeňujúci návrh poslankyne opozičnej Labouristickej strany Yvette Cooperovej snažiacej sa o vylúčenie brexitu bez dohody tým, že sa parlamentu poskytne viac času na schválenie novej dohody. Premiérka Theresa Mayová by musela v tom prípade odložiť termín odchodu Británie z Európskej únie z 29. marca do konca tohto roka (31. decembra), ak by sa parlamentu nepodarilo schváliť dohodu do 26. februára. Za návrh hlasovalo 298 poslancov, 321 bolo proti, informovala spravodajská stanica BBC.Predtým, ako tretí v poradí, poslanci zamietli pomerom hlasov 301:321 návrh konzervatívca Dominica Grieva na zaradenie šiestich dodatočných hlasovacích dní do 26. marca, ktoré by slúžili na prerokovanie návrhov ďalších poslanco.Poslanci už predtým neschválili návrh lídra labouristov Jeremyho Corbyna, ktorý by nariadil vláde, aby zvážila a hlasovala o možnostiach, ktoré by zabránili Británii opustiť Európsku úniu bez dohody.Premiérka Theresa Mayová žiada poslancov, aby jej dali mandát na opätovné otvorenie dohody o brexite a zmenu tzv. írskej poistky. Brusel však opätovné prerokovanie dohody o vystúpení Británie z Európskej únie odmieta.Britská premiérka predtým v rozprave vyzvala poslancov, aby ju podporili v jej snahe o "právne záväznú" zmenu írskej poistky, ktorú by mali nahradiť nešpecifikované "alternatívne opatrenia". Podľa nej je jasné, že "táto snemovňa chce zmeny v írskej poistke" a ona sa chce "vrátiť do Bruselu s čo najjasnejším mandátom". Dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť tieto zmeny a do parlamentu sa vráti s upravenou dohodou, kde ju už poslanci 15. januára zamietli.Spojené kráľovstvo by na základe írskej poistky malo zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu "tvrdej hranice" medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ.