Britský parlament schválil zákon brániaci brexitu bez dohody

Na archívnej snímke Dolná snemovňa britského parlamentu v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. apríla (TASR) - Britský parlament schválil návrh zákona, ktorý má zabezpečiť, že krajina neopustí Európsku úniu bez dohody. Legislatívu v pondelok neskoro večer schválili lordi v hornej komore parlamentu, ako aj poslanci v dolnej parlamentnej komore, informovala agentúra AP.Snemovňa lordov návrh zákona prijala v pondelok s drobnými pozmeňovacími návrhmi a vrátila ho do Dolnej snemovne britského parlamentu, ktorá ho opätovne schválila. Minulý týždeň bol príslušný návrh zákona v snemovni prijatý s tesným pomerom 313 ku 312 hlasom.Príslušná legislatíva núti vládu, aby požiadala EÚ o odklad brexitu, ku ktorému má dôjsť v piatok 12. apríla.Premiérka Theresa Mayová sa už k tomuto kroku zaviazala, ale mnohí zákonodarcovia vláde nedôverujú a chcú poistku. V utorok budú poslanci v snemovni počas 90-minútovej debaty diskutovať, aký dlhý by mal byť odklad termínu odchodu krajiny z Únie.povedala labouristická poslankyňa Yvette Cooperová, hlavná predkladateľka príslušného návrhu zákona.Legislatíva vstúpi do platnosti, keď ju odsúhlasí kráľovná Alžbeta II., čo sa však už považuje len za formalitu.Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska ďalší odklad termínu brexitu od Únie, ktorá už súhlasila s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s opozičnou Labouristickou stranou kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.Ešte pred summitom v Bruseli, ktorý je naplánovaný na 10. apríla, by sa Mayová mala v utorok stretnúť v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. V Berlíne by mala taktiež v utorok absolvovať stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.