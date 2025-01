Britský premiér pricestoval do Kyjeva podpísať bezpečnostnú dohodu

16.1.2025 (SITA.sk) - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok pricestoval na návštevu do Kyjeva, aby podpísal „100-ročnú dohodu“ a posilnil podporu Ukrajiny pred návratom Donalda Trumpa do Bieleho domu. Krátko po Starmerovom príchode sa centrum Kyjeva stalo terčom ruského útoku dronmi. Uviedli to ukrajinskí predstavitelia a žurnalisti tlačovej agentúry AFP.Starmer na oficiálnu návštevu Kyjeva pricestoval prvýkrát odvtedy, ako sa v júli minulého roka ujal funkcie predsedu vlády. Cieľom jeho cesty je podpis historickej dohody o „100-ročnom partnerstve" s cieľom prehĺbiť bezpečnostné vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Ukrajinou, uviedol vo vyhlásení Starmerov úrad.Dohoda zaväzuje obe strany spolupracovať v oblasti obranných a bojových technológií, napríklad v oblasti dronov, a zároveň implementovať systém na sledovanie obilia vyvážaného Ruskom z okupovaných častí Ukrajiny. Očakáva sa tiež, že Starmer oznámi dodatočnú pomoc v sume 40 miliónov libier na povojnovú obnovu hospodárstva Ukrajiny.