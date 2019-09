Britský premiér varoval rebelujúcich konzervatívnych poslancov

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson varoval v pondelok poslancov britského parlamentu za Konzervatívnu stranu, ktorí majú v úmysle hlasovať s opozíciou proti odchodu Británie z EÚ bez dohody, že budú vylúčení z poslaneckého klubu a v budúcich voľbách nebudú môcť za svoju stranu kandidovať. Informovala o tom agentúra Reuters.vodcovi opozičnej Labouristickej strany Jeremymu Corbynovi, uviedol nemenovaný zdroj z prostredia Konzervatívnej strany s tým, že všetci konzervatívci, ktorí nebudú hlasovať s vládou, budú vylúčení z poslaneckého klubu a v nasledujúcich voľbách nebudú môcť za stranu kandidovať.Johnson po svojom zvolení za britského premiéra sľúbil, že Británia Európsku úniu opustí 31. októbra, a to s dohodou alebo bez nej, čo podľa Reuters viedlo k ústavnej kríze, ktorej riešením by mohli byť predčasné voľby.Konzervatívni poslanci, ktorí nesúhlasia s brexitom bez dohody, sa spojili s opozičnými stranami zastúpenými v parlamente a majú v úmysle zviazať Johnsonovej vláde ruky prijatím zákona, ktorý by odchod Británie z EÚ bez dohody znemožnil. Podľa odporcov rozvodu bez dohody by takýto krok mal katastrofálne dôsledky pre britskú ekonomiku.Viac ako tri roky po oznámení výsledkov referenda, v ktorom 52 percent Britov hlasovalo za vystúpenie z EÚ, stále nie je jasné, za akých podmienok sa tak stane a či vôbec k brexitu dôjde.