Britský princ Charles s manželkou Camillou navštívili po pätnástich rokoch Káhiru

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Britský princ Charles a jeho manželka Camilla vo štvrtok prvý raz po 15 rokoch pricestovali na návštevu Káhiry.Návšteva, počas ktorej by chceli propagovať toleranciu a upevniť bilaterálne vzťahy, je súčasťou ich prvej zahraničnej cesty od začiatku pandémie koronavírusu.Po príchode do Káhiry pár oficiálne v prezidentskom paláci privítal prezident Abd al-Fattáh as-Sísí a následne sa stretli s najvyššími moslimskými a kresťanskými lídrami v krajine.Pod vedením bývalého generála as-Sísího síce Egypt dosiahol istú úroveň stability, no zároveň vláda dozerá na najrozsiahlejší zásah proti politickej opozícii za niekoľko desaťročí.Charles a as-Sísí sa počas stretnutia zhovárali o snahách v boji proti terorizmu a extrémizmu a tiež spolupráci krajín v oblastiach ako je zdravie a vyššie vzdelávanie, informovala kancelária egyptského prezidenta.Britský veľvyslanec Gareth Bayley minulý týždeň prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter informoval, že kráľovské výsosti budú v krajine diskutovať o britsko-egyptskej spolupráci v súvislosti s klimatickou zmenou, náboženskej tolerancii a bilaterálnych vzťahoch.Egypt by mal na budúci rok hostiť klimatickú konferenciu Organizácie Spojených národov COP27.Charles a Camilla navštívili aj niektoré z najznámejších egyptských archeologických lokalít, vrátane pyramíd v Gíze.Manželia už tento týždeň absolvovali trojdňovú návštevu Jordánska, kde sa stretli s kráľom Abdalláhom II. a kráľovnou Raniou a navštívili náboženské a historické miesta.