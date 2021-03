Britský princ Filip bol prevezený naspäť do pôvodnej nemocnice, zostane tam ešte niekoľko dní

Najprv sa liečil na infekciu

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Britský princ Filip zostane v nemocnici ešte niekoľko dní. Ako oznámil Buckinghamský palác, vojvodu z Edinburghu previezli z londýnskej Nemocnice svätého Bartolomeja naspäť do Nemocnice kráľa Eduarda VII., kde bude pokračovať v liečbe. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Deväťdesiatdeväťročného manžela kráľovnej Alžbety II. hospitalizovali 16. februára po tom, ako sa necítil dobre. Najprv sa liečil pre infekciu v Nemocnici kráľa Eduarda VII., odkiaľ ho v pondelok previezli do Nemocnice svätého Bartolomeja, ktorá sa špecializuje na starostlivosť o srdce.Tam podstúpil procedúru v súvislosti so srdcovými problémami, ktoré ho trápili už dlhšie.Presný dôvod hospitalizácie vojvodu z Edinburghu nie je verejne známy, no nesúvisí s koronavírusom. Spolu s kráľovnou Alžbetou II. ho v januári zaočkovali proti ochoreniu COVID-19.Princ Filip, ktorý odišiel do dôchodku v roku 2017, sa len zriedka objavuje na verejnosti. Počas súčasného lockdownu platného v Anglicku sa zdržiava s kráľovnou na hrade Windsor, ktorý leží západne od Londýna.