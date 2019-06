Britský rozpočtový deficit vzrástol, finančné možnosti sa zhoršujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. júna (TASR) - Británia zaznamenala minulý mesiac vyšší, než bol predpokladaný rozpočtový deficit, pod čo sa podpísali najmä zvýšené výdavky vlády. Takýto vývoj však podľa ekonómov zhoršuje pozíciu budúcemu ministrovi financií, ktorý nebude mať veľa možností na zmiernenie dôsledkov prípadného tvrdého brexitu.Britský štatistický úrad uviedol, že rozpočtový schodok dosiahol v máji 5,115 miliardy libier (5,74 miliardy eur). V porovnaní s májom minulého roka to znamená rast o 23 % a výrazne viac, než očakával ktorýkoľvek z analytikov oslovený agentúrou Reuters. Za prvé dva mesiace finančného roka 2019/2020 (začal sa v apríli) dosiahol schodok takmer 12 miliárd libier a bol približne o 18 % vyšší, než za prvé dva mesiace predchádzajúceho finančného roka.Podľa niektorých ekonómov to môže výrazne zvýšiť záťaž na verejné financie v nasledujúcich mesiacoch. Iní však tvrdia, že údaje mohli byť ovplyvnené iba jednorazovými faktormi.povedal ekonóm Samuel Tombs zo spoločnosti Pantheon Macroeconomics.Informácie o vývoji rozpočtového deficitu za prvé dva mesiace finančného roka prichádzajú v dňoch, keď minister financií Philip Hammond varoval, že nech bude britským premiérom ktokoľvek (v súboji o post šéfa Konzervatívnej strany a premiéra zostali už len dvaja kandidáti), prípadný odchod Británie z EÚ bez dohody môže zlikvidovať jeho výdavkové plány. Obaja zostávajúci kandidáti na post premiéra, bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson a jeho nástupca Jeremy Hunt, povedali, že ak to bude nevyhnutné, sú pripravení na vystúpenie Británie z EÚ aj bez dohody.Aj budúcnosť Hammonda na poste ministra financií je neistá. Viacerí analytici sú presvedčení o tom, že ak novým šéfom konzervatívcov, a tým aj premiérom, bude Johnson, Hammonda vymení.(1 EUR = 0,89155 GBP)