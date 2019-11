Britský šéf financií: Opoziční labouristi spustia ekonomickú krízu

Sajid Javid, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. novembra (TASR) - Britský minister financií Sajid Javid v nedeľu vyhlásil, že plán výdavkov opozičnej Labouristickej strany na päť rokov spustí v Británii do niekoľkých mesiacov ekonomickú krízu. Citoval pritom dokument zverejnený jeho Konzervatívnou stranou a zároveň odmietol uviesť plánovanú výšku výdavkov v jeho vlastnej fiškálnej stratégii. Informovali o tom tlačové agentúry Reuters a AP s tým, že v Spojenom kráľovstve prebieha predvolebná kampaň pred parlamentnými voľbami, naplánovanými na 12. decembra.povedal Javid pre britskú stanicu BBC.Labouristická strana odmietla analýzu svojich plánov na výdavky, ktorú vypracovali konzervatívci, a celý svoj program ešte len má zverejniť.Labouristi zareagovali aj tvrdením, že vládni konzervatívci o nich šíria nepravdivé správy. Údaj 1,2 bilióna libier vychádza z predpokladu, že labouristická vláda uplatní v praxi každý svoj politický sľub, ktorý prijala vo všeobecnosti. Labouristi tvrdia, že nie všetky tieto sľuby budú aj v ich oficiálnom volebnom programe.Labouristický hovorca pre oblasť ekonomiky John McDonnell povedal, že hodnotenie konzervatívcov jeMinister financií Javid si však za svojím hodnotením stojí.V Spojenom kráľovstve prebieha predvolebná kampaň, 12. decembra sa tam budú konať predčasné parlamentné voľby. Konzervatívny premiér Boris Johnson ich vyhlásil o vyše dva roky skôr, lebo dúfa, že prelomí v Británii politickú patovú situáciu okolo brexitu.Voliči budú vyberať zákonodarcov do všetkých 650 kresiel v Dolnej snemovni britského parlamentu. Johnson tvrdí, že ak konzervatívci získajú väčšinu, uskutoční brexit a vyvedie Spojené kráľovstvo z Európskej únie do 31. januára, teda do súčasne platného konečného termínu.Labouristi tvrdia, že v prípade víťazstva vyrokujú novú rozvodovú dohodu s EÚ a potom nechajú voličov rozhodnúť medzi týmito vyrokovanými podmienkami dohody a zotrvaním v Únii.Obe veľké súperiace strany takisto sľubujú viac peňazí na rozvoj infraštruktúry, zdravotnej starostlivosti a verejných služieb.