Britský stavebný sektor rástol v septembri najslabšie za pol roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR Daniel Veselský Foto: TASR Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. októbra (TASR) - Britský stavebný sektor zaznamenal minulý mesiac nečakane najslabší rast za pol roka, keď k oslabeniu rastu došlo pri všetkých troch oblastiach stavebníctva. Ukázal to v utorok zverejnený prieskum spoločnosti IHS Markit.Index nákupných manažérov IHS Markit a logistického inštitútu CIPS klesol v septembri na 52,1 bodu z 52,9 bodu v auguste. Ekonómovia očakávali, že index sa zvýši na 53,1 bodu. Napriek poklesu indexu to však stále znamená rast sektora, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to však najslabší rast od marca.Pod oslabenie rastu sa podpísal vývoj vo všetkých troch oblastiach stavebníctva, pričom najhoršie sa vyvíjala oblasť inžinierskych stavieb. Určité oslabenie rastu však zaznamenal aj sektor bytovej výstavby a sektor komerčných stavieb, ktorý zahŕňa obchody, sklady a kancelárske priestory.