Britský úrad už dopravil domov viac ako polovicu klientov Thomas Cook

Na snímke britskí turisti čakajú v rade na letisku Ioannisa Kapodistriasa na ostrove Korfu v severozápadnom Grécku v pondelok 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. septembra (TASR) - Britský úrad pre civilné letectvo (CAA) dopravil v sobotu (28. 9.) ďalších 16.700 klientov skrachovanej cestovnej kancelárie Thomas Cook do Spojeného kráľovstva.Úrad informoval, že už zabezpečil návrat viac ako polovice z britských dovolenkárov, ktorí uviazli v obľúbených letoviskách po tom, ako Thomas Cook vyhlásil v pondelok (23. 9.) bankrot. CAA označil túto operáciu, ktorú nazval Matterhorn, za "najväčšiu mierovú repatriáciu v histórii Spojeného kráľovstva".Podľa CAA bude operácia Matterhorn pokračovať až do 6. októbra. Celkovo plánuje uskutočniť viac ako 1000 letov, pričom 95 % dovolenkárov sa vráti domov v pôvodne naplánovaný deň odletu.povedal Richard Moriarty, generálny riaditeľ CAA.Thomas Cook zbankrotoval po tom, ako sa mu nepodarilo zabezpečiť si peniaze potrebné na svoju záchranu od súkromných investorov ani od vlády.Jeho nemecká dcéra, letecká spoločnosť Condor, dostala od vlády v Berlíne preklenovací úver vo výške 380 miliónov eur, ktorý jej umožní fungovať, kým nenájde kupca.Už dlhšie sa pritom objavovali varovné signály, že v CK Thomas Cook nie je všetko v poriadku.V máji spoločnosť vykázala stratu vo výške 1,5 miliardy libier (1,69 miliardy eur) za 1. polrok svojho finančného roka 2018/19. Z toho škoda spôsobená rozhodnutím preceniť hodnotu dcérskej firmy My Travel, ktorú Thomas Cook získal v roku 2007, dosiahla 1,1 miliardy GBP.Aj v roku 2011 sa CK Thomas Cook ocitla na pokraji bankrotu. Jej príjmy boli slabé a rovnako ako teraz mala príliš veľa dlhov. Spoločnosť dlhovala približne 2 miliardy GBP. Jej záchranný plán zahŕňal získanie finančných prostriedkov od akcionárov vo výške 425 miliónov GBP na uhradenie splátok z úverov.Všetky tieto peniaze na záchranu sa však minuli a dlhy CK sa opäť zvýšili, na približne 1,7 miliardy GBP. No tentoraz sa CK nepodarilo získať nové peniaze a musela vyhlásiť bankrot.