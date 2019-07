Britský veľvyslanec v USA označil Trumpovu exekutívu za nešikovnú

Na snímke americký prezident Donald Trump pri prehliadke čestnej stráže počas uvítacieho ceremoniálu v Buckinghamskom paláci v Londýne 3. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. júla (TASR) - Podľa uniknutých diplomatických poznámok zverejnených v nedeľnom vydaní britského denníka Daily Mail označil britský veľvyslanec v USA amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho administratívu zaAgentúra AFP citujúc denník uviedla, že veľvyslanec Kim Darroch údajne v poznámkach napísal, že Trump by mohola skončiť v prezidentskom úrade s potupou.napísal Darroch v jednej zo svojich depeší, ktoré posielal do Británie.Darroch vo svojich najodsudzujúcejších komentároch opísal Trumpa, ktorý bol počas štátnej návštevy Británie minulý mesiac prijatý kráľovnou Alžbetou II, akoVeľvyslanec podľa denníka napísal, žev Bielom dome, o ktorom sa toľko píše v Spojených štátoch a Trump to vyvracia ako falošné správy, je vo veľkej miere pravdou.Darroch je jedným z najskúsenejších britských diplomatov, ktorý bol vyslaný do Washingtonu v januári 2016, predtým, ako Trump vyhral prezidentské voľby.