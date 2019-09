Britský výrobný sektor v auguste výrazne klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. septembra (TASR) - Britský výrobný sektor v auguste klesol najprudšie za 7 rokov. Hlavným dôvodom je prehlbovanie brexitovej krízy, ale aj ochladzovanie globálnej ekonomiky. To signalizuje, že šance na oživenie britskej ekonomiky v 3. kvartáli sú len minimálne.Index nákupných manažérov (PMI) pre britský výrobný sektor v auguste padol na 47,4 bodu zo 48 bodov v júli, uviedla firma IHS Markit a logistický zväz CIPS. Ekonómovia počítali s nárastom indexu na 48,4 bodu.uviedol riaditeľ IHS Markit Rob Dobson.Britská ekonomika v 2. kvartáli klesla. Kontrakcia v 3. štvrťroku by znamenala, že sa dostala do recesie.Britská libra v pondelok oslabila o 0,6 % na 1,2080 USD/GBP.