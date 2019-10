Brnabičová potvrdí vstup Srbska do Eurázijskej ekonomickej únie

Na archívnej snímke srbská premiérka Ana Brnabičová. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 25. októbra (TASR) - Srbská premiérka Ana Brnabičová podľa očakávaní podpíše v piatok v Moskve dohodu o začlenení Srbska do Eurázijskej ekonomickej únie (EAEÚ) - bez ohľadu na nátlak zo strany Európskej únie, do ktorej chce táto balkánska krajina takisto vstúpiť.Srbsko sa má stať členom EAEÚ na čele s Ruskom ako prvá krajina, ktorá v minulosti nebola súčasťou Sovietskeho zväzu, informovala agentúra DPA. Členskými krajinami tohto eurázijského bloku sú Bielorusko, Arménsko, Kazachstan či Kirgizsko.Očakávané podpísanie spomínanej dohody je označované za najnovší prejavBelehradu medzi snahami o začlenenie do EÚ a tradičnou vernosťou Rusku. V prípade vstupu do EÚ, predbežne naplánovaného na rok 2025, bude Srbsko pravdepodobne povinné z EAEÚ vystúpiť.Podpísanie dohody Brnabičovou ohlásil ruský premiér Dmitrij Medvedev počas minulotýždňovej návštevy Belehradu. V aktuálnom srbskom prieskume, na ktorý odkazuje DPA, však vyjadrilo súhlas s takýmto krokom len zhruba 17 percent opýtaných. Ďalších 45 percent označilo za najlepšie pre Srbsko smerovanie do EÚ, zatiaľ čo podľa tretiny by bolo najlepšie, keby Srbsko zostalo mimo oboch blokov.