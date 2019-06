Brngál: SR nemá byť montážnou dielňou EÚ, ale jej digitálnou linkou

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovensko má dobré podmienky na podnikanie v IT oblasti. Štát by mal robiť všetko preto, aby sme už neboli montážnou dielňou Európy, ale jej digitálnou linkou. V rozhovore pre TASR to povedal Tomáš Brngál, zakladateľ start-upu Virtual Medicine, ktorý ako prvý na svete ponúkol software na výučbu anatómie prostredníctvom 3D virtuálnej reality (VR) v smartfónoch.konštatoval Brngál, podľa ktorého je kľúčové, aby zo Slovenska neodchádzali najlepšie mozgy.upozornil Brngál.Digitálne zručnosti by sa mali učiť už deti na základnej škole. Brngál si myslí, že celková vízia v školstve by mala byť nastavená tak, aby sa Slovensko stalo digitálnou linkou Európy, pretože v tom je vyššia pridaná hodnota.dodal Brngál.