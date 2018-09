Brother zvýšil výrobu kaziet o 7 %, ľuďom vzrástla mzda o 18 %

Krupina. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krupina 26. septembra (TASR) - Celkom 1,49 milióna kusov laserových tonerových kaziet vyrobila v uplynulom hospodárskom roku (apríl 2017 - marec 2018) spoločnosť Brother Industries (Slovakia) so sídlom v Krupine. Bolo to o sedem percent viac ako v predchádzajúcom období.Ako TASR povedal hlavný manažér krupinskej spoločnosti Norbert Rétsán, plán na aktuálny hospodársky rok je opäť zvýšiť výrobu, tentoraz o päť percent na 1,56 milióna kusov.pripomenul.Dobré výsledky sa odzrkadlili aj na razantnejšom zvyšovaní miezd. Pre výrobných zamestnancov to bolo v priemere o 18 %.doplnil Rétsán.Spoločnosť naďalej plánuje nové investície, najmä do výrobných technológií. V tomto a nasledujúcom hospodárskom roku sú plánované vo výške 650.000 eur.Hlavnou činnosťou spoločnosti je zhromaždenie prázdnych laserových tonerových kaziet a ich výroba a recyklácia. Celá produkcia firmy putuje na export, do starších členských krajín EÚ.