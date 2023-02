Bruce Willis má frontotemporálnu demenciu, s hraním skončil po diagnostikovaní afázie

Najčastejšou formou demencie u starších

... sa preslávil najmä ako John McClane zo série akčných filmov Smrtonosná pasca z rokov 1988, 1990, 1995, 2007 a 2013. Zahral si aj v snímkach ako Posledný skaut (1991), Smrť jej pristane (1992), Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994), Dvanásť opíc (1995), Piaty element (1997), Armageddon (1998), Šiesty zmysel (1999), Môj sused zabijak (2000), Vyvolený (2000), Môj sused zabijak 2 (2004), Sin City - mesto hriechu (2005), Nabiť a zabiť (2006), RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční (2010), Expendables 2 (2012), Až vyjde mesiac (2012), Looper (2012), Red 2 (2013), G.I. Joe 2: Odveta (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014), Vtedy v Kalifornii (2017) či Prianie smrti (2018).





17.2.2023 (SITA.sk) - Americký herec Bruce Willis má frontotemporálnu demenciu. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na vyhlásenie jeho rodiny.V stanovisku, ktoré zverejnili prostredníctvom sociálnych médií, uvádzajú, že je „úľava mať konečne jasnú diagnózu“.Šesťdesiatsedemročný herec vlani na jar oznámil, že končí s hraním po tom, čo mu diagnostikovali afáziu, ktorá ovplyvňuje jeho kognitívne schopnosti. Tento stav sa však podľa rodiny zhoršil a teraz dostal konkrétnejšiu diagnózu.Frontotemporálna demencia je podľa rodiny najčastejšou formou demencie u ľudí pod 60 rokov. „V súčasnosti na ochorenie nie je žiadna liečba, čo sa, dúfame, v nasledujúcich rokoch môže zmeniť," uviedli ďalej a zároveň sa poďakovali za podporu.Rodina tiež podľa vlastných slov dúfa, že pozornosť médií pomôže zvýšiť povedomie o ochorení. „Bruce vždy veril vo využívanie svojho hlasu vo svete na pomoc iným a zvyšovanie povedomia o dôležitých otázkach, či už verejne alebo súkromne. V našich srdciach vieme, že ak by dnes mohol, chcel by reagovať pritiahnutím celosvetovej pozornosti a prepojením s tými, ktorí tiež bojujú s touto chorobou, a ako ovplyvňuje množstvo ľudí a ich rodín," vyjadrili sa.Pod vyhlásením pritom boli podpísaní členovia Willisovej rodiny, vrátane jeho manželky Emmy Heming, s ktorou má dve dcéry, a tiež jeho bývalej manželky Demi Moore a ich troch dcér.Frontotemporálna demencia je výraz označujúci skupinu ochorení neznámeho pôvodu, postihujúcich čelné a spánkové laloky mozgu. Sú to oblasti, ktoré sa vo všeobecnosti spájajú s osobnosťou, správaním a komunikáciou. Časti týchto lalokov sa zmenšujú.Symptómy sa líšia v závislosti od postihnutej časti mozgu. U niektorých postihnutých sa vyskytujú dramatické zmeny osobnosti, stávajú sa sociálne nevhodnými, impulzívnymi alebo emocionálne ľahostajnými, u iných sa ochorenie prejavuje stratou schopnosti používať jazyk, uvádza portál lekár.sk.