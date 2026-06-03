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 24hod.sk    Zo zahraničia

03. júna 2026

Brusel chce pri AI a cloude uprednostniť európske firmy pred zahraničnými


Tagy: Cloudové služby digitálna suverenita technologické spoločnosti Umelá inteligencia

Únia sa snaží znížiť závislosť od amerických technologických spoločností v citlivých sektoroch vrátane obrany.  



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gettyimages 2203259620 676x450 3.6.2026 (SITA.sk) - Únia sa snaží znížiť závislosť od amerických technologických spoločností v citlivých sektoroch vrátane obrany.

 Európska únia (EÚ) predstavila v stredu návrh, podľa ktorého by pri verejných zákazkách na cloudové a AI služby v najcitlivejších sektoroch dostali prednosť európske spoločnosti.


Podľa eurokomisárky pre technológie Henny Virkkunenovej cieľom nie je vylúčiť zahraničné firmy z európskeho trhu, ale zabezpečiť kontrolu nad kritickými službami a dátami.


„Chceme mať istotu, že v kritických oblastiach budeme vždy schopní kontrolovať služby aj údaje v Európe,“ povedala Virkkunenová novinárom.



Američania dominujú


Nový balík opatrení označovaný ako „technologická suverenita“ má obmedziť závislosť EÚ od zahraničných technologických gigantov.


Brusel upozorňuje, že spoločnosti mimo EÚ v súčasnosti poskytujú viac než 80 percent digitálnych produktov, služieb a infraštruktúry využívanej v Únii. Americké firmy pritom ovládajú približne 70 percent európskeho trhu cloudových služieb.



Štedrá podpora


Členské štáty by podľa návrhu mali pri verejných zákazkách vyžadovať od poskytovateľov cloudu a umelej inteligencie záruky digitálnej suverenity.


V najcitlivejších oblastiach, ako sú bezpečnosť a obrana, by platili najprísnejšie pravidlá.


Balík opatrení zároveň počíta s podporou výroby európskych čipov a strojnásobením kapacity dátových centier v EÚ počas nasledujúcich piatich až siedmich rokov, aby Únia dokázala držať krok s USA a Čínou v oblasti umelej inteligencie.




Zdroj: SITA.sk - Brusel chce pri AI a cloude uprednostniť európske firmy pred zahraničnými © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cloudové služby digitálna suverenita technologické spoločnosti Umelá inteligencia
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