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03. júna 2026
Brusel chce pri AI a cloude uprednostniť európske firmy pred zahraničnými
Únia sa snaží znížiť závislosť od amerických technologických spoločností v citlivých sektoroch vrátane obrany.
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Európska únia (EÚ) predstavila v stredu návrh, podľa ktorého by pri verejných zákazkách na cloudové a AI služby v najcitlivejších sektoroch dostali prednosť európske spoločnosti.
Podľa eurokomisárky pre technológie Henny Virkkunenovej cieľom nie je vylúčiť zahraničné firmy z európskeho trhu, ale zabezpečiť kontrolu nad kritickými službami a dátami.
„Chceme mať istotu, že v kritických oblastiach budeme vždy schopní kontrolovať služby aj údaje v Európe,“ povedala Virkkunenová novinárom.
Američania dominujú
Nový balík opatrení označovaný ako „technologická suverenita“ má obmedziť závislosť EÚ od zahraničných technologických gigantov.
Brusel upozorňuje, že spoločnosti mimo EÚ v súčasnosti poskytujú viac než 80 percent digitálnych produktov, služieb a infraštruktúry využívanej v Únii. Americké firmy pritom ovládajú približne 70 percent európskeho trhu cloudových služieb.
Štedrá podpora
Členské štáty by podľa návrhu mali pri verejných zákazkách vyžadovať od poskytovateľov cloudu a umelej inteligencie záruky digitálnej suverenity.
V najcitlivejších oblastiach, ako sú bezpečnosť a obrana, by platili najprísnejšie pravidlá.
Balík opatrení zároveň počíta s podporou výroby európskych čipov a strojnásobením kapacity dátových centier v EÚ počas nasledujúcich piatich až siedmich rokov, aby Únia dokázala držať krok s USA a Čínou v oblasti umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Brusel chce pri AI a cloude uprednostniť európske firmy pred zahraničnými © SITA Všetky práva vyhradené.
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