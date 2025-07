Brusel odloží odvetu proti americkým clám na oceľ a hliník

13.7.2025 (SITA.sk) - Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Brusel znova odloží odvetu proti americkým clám na oceľ a hliník. Dôvodom je snaha o dosiahnutie dohody, ktorá by odvrátila širšie 30 % clá zo strany Spojených štátov.Americký prezident Donald Trump v sobotu zmaril mesiace namáhavých rokovaní oznámením, že ak sa do 1. augusta nedosiahne dohoda, zaťaží 27-členný blok rozsiahlymi 30-percentnými clami.„Spojené štáty nám poslali list s opatreniami, ktoré nadobudnú účinnosť, pokiaľ sa nedohodneme. Takže preto predĺžime aj pozastavenie našich protiopatrení do začiatku augusta,“ povedala von der Leyenová novinárom. „Zároveň sa budeme naďalej pripravovať na protiopatrenia, aby sme boli plne pripravení,“ dodala.Súčasné pozastavenie odvetných opatrení EÚ v súvislosti s americkými clami na oceľ a hliník malo vypršať v noci z pondelka na utorok. Brusel pripravil clá na americký tovar v hodnote približne 21 miliárd eur v reakcii na clá, ktoré Trump zaviedol na dovoz kovov začiatkom tohto roka. V apríli však oznámil, že tieto opatrenia pozastavuje, aby vytvoril priestor na nájdenie širšej obchodnej dohody s Trumpovou administratívou.