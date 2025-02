Brusel podľa Macrona plánuje recipročné clá na americkú oceľ a hliník

28.2.2025 (SITA.sk) - Ak americký prezident Donald Trump uplatní 25-percentné clá na dovoz európskych tovarov, Európska únia uvalí „recipročné“ clá na americkú oceľ a hliník. Povedal to v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron „Európania budú reagovať a preto budú recipročné clá. Pretože sa musíme chrániť, brániť," povedal Macron v meste Porto počas návštevy Portugalska.„Je jasné, že ak Američania budú trvať na zvýšení ciel, ako to oznámil prezident Trump, EÚ urobí to isté," povedal už vo štvrtok francúzsky minister financií Eric Lombard . Americký minister financií Scott Bessent nám povedal, „že rokovania sa začnú 2. apríla," konštatoval Lombard.