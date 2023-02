Brusel postúpil Maďarsko Súdnemu dvoru EÚ, dôvodom je hlasovanie o omamných látkach

15.2.2023 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) postúpila Maďarsko Súdnemu dvoru Európskej únie (EÚ). Urobila tak v súvislosti s hlasovaním Maďarska proti pozícii Únie k odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o zaradení kanabisu a látok súvisiacich s kanabisom, ako sa uvádza v rozhodnutí Rady EÚ 2021/3. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.Maďarsko 2. decembra 2020 na 63. zasadnutí Komisie OSN pre omamné látky dvakrát hlasovalo proti pozícii Únie počas hlasovania o odporúčaniach WHO pri zaraďovaní látok pod medzinárodnú kontrolu. Rozhodnutie Rady, ktorým sa určuje pozícia Únie, pre členské štáty je však záväzné, keďže podľa práva EÚ spadajú rozhodnutia o medzinárodnom zozname látok podľa Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 do výlučnej právomoci Európskej únie.Komisia preto začala konanie o porušení povinnosti proti Maďarsku, poslala mu formálnu výzvu aj odôvodnené stanovisko. Na obe však Budapešť nereagovala dostačujúco a preto sa EK rozhodla obrátiť na Súdny dvor.