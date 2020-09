Brusel pre koronavírus obmedzuje otváracie hodiny barov a kaviarní, dobré jedlo si nevychutnáte ani na trhoch

Zákaz konzumácie jedla na trhoch

Stretnúť sa môže maximálne 10 ľudí

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - V belgickom hlavnom meste pre nárast infekcií novým koronavírusom obmedzujú otváracie hodiny barov a kaviarní.Od pondelňajšej noci musia všetky bruselské bary a kaviarne mať zatvorené od 23:00 do 6:00 a o hodinu skôr musia svoje dvere zatvoriť aj ďalšie prevádzky, ktoré predávajú pitie a jedlo. Zároveň je tiež v Bruseli zakázaná konzumácia jedla na pouličných trhoch.Miestne médiá informujú, že úrady plánovali obmedziť otváracie hodiny barov už od 22:00, návrh však napokon zamietli, aby podporili koronavírusom zasiahnuté podniky. Podľa dát Belgickej federácie kaviarní krízu neprežije polovica z 12-tisíc belgických barov.Úrady v Bruseli tiež oznámili, že zvyšujú testovanie na koronavírus a obmedzujú stretnutia na maximálne 10 ľudí, a to najmä po zatvorení barov.Od začiatku pandémie v Belgicku, ktoré má 11,5 milióna obyvateľov, potvrdili viac ako 114-tisíc infekcií a 9 980 úmrtí. V období od 17. do 23. septembra potvrdili vírus u 11 934, pričom najväčší nárast infikovaných bol v Bruseli, kde je miera pozitívnych testov v priemere 9,7 percenta. V celej krajine je to pritom 4,7 percenta.Opatrenia v Bruseli zaviedli pár dní po tom, čo predsedníčka vlády Sophie Wilmes uvoľnila niektoré opatrenia s celonárodnou platnosťou vrátane povinnosti nosenia rúšok vo vonkajších priestoroch a skrátenia povinnej karantény pre osoby s príznakmi ochorenia COVID-19, ktoré majú negatívne testy.Zdravotnícki experti vyzývajú Belgičanov, aby dodržiavali sociálny odstup a ak je to možné, pracovali z domu.