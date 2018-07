Brusel varoval USA pred dôsledkami zavedenia dovozných ciel na autá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. júla (TASR) - Európska únia varovala Spojené štáty, že zavedenie plánovaných dovozných ciel na autá a autokomponenty poškodí samotný americký automobilový priemysel a mohlo by viesť k odvetným opatreniam obchodných partnerov, ktoré by zasiahli americké produkty za viac než 290 miliárd USD (248,76 miliardy eur).V 10-stranovom dokumente americkému ministerstvu obchodu Európska únia uviedla, že dovozné clá na autá a autokomponenty sú neopodstatnené a z ekonomického hľadiska nemajú zmysel.Americké ministerstvo obchodu začalo na pokyn prezidenta Donalda Trumpa koncom mája skúmať, či dovoz áut a komponentov nepredstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť. Trump opakovane kritizoval Brusel za vysoký obchodný deficit USA s EÚ a za to, že Európska únia uplatňuje na dovoz amerických áut vyššie clá než opačne. Následne pohrozil, že USA už čoskoro môžu prijať potrebné opatrenia, pričom uvádzal zavedenie ciel na úrovni 20 %.Cez víkend svoju rétoriku ešte pritvrdil a povedal, že Európa je prakticky rovnaká ako Čína, čo sa týka obchodných praktík.vyhlásil Trump v relácii Sunday Morning Futures televíznej stanice Fox News.Podľa Európskej únie ale v prípade niektorých produktov sú zasa vyššie americké clá. Ide napríklad o nákladné automobily. Zároveň uviedla, že firmy z EÚ vyrábajú na území USA takmer 2,9 milióna áut a zabezpečujú priamo aj nepriamo státisíce pracovných miest.Za posledné roky sa dovoz nijako prudko nezvýšil, dodala EÚ s tým, že rast dovozu bol výsledkom celkovej expanzie amerického trhu s autami, pričom domáca produkcia zvýšený dopyt nedokázala pokryť.Podľa Bruselu nové dovozné clá na autá a komponenty iba poškodia produkciu áut priamo v USA, keďže zvýšia náklady pre miestnych výrobcov. EÚ vypočítala, že prípadné 25-% clo by v prvej fáze malo na hrubý domáci produkt USA negatívny vplyv na úrovni 13 až 14 miliárd USD, pričom bežný účet platobnej bilancie Spojených štátov by sa nijako nevylepšil.Brusel zároveň predpokladá, že odvetné opatrenia po vzore tých, ktoré boli prijaté ako odpoveď na americké clá na oceľ a hliník, by mohli zasiahnuť americký export na úrovni 294 miliárd USD.(1 EUR = 1,1658 USD)