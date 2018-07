Bruselská polícia zažíva pred summitom NATO najväčšie nasadenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. júla (TASR) - Polícia v belgickej metropole Brusel sa v súvislosti s tohtotýždňovým summitom NATO pripravuje na svoju najväčšiu operáciu za posledné roky. Mimoriadne posilnenie bezpečnosti si vynútil aj zápas futbalových majstrovstiev sveta Francúzsko - Belgicko, ktorý sa odohrá v utorok večer. Informovala o tom tlačová agentúra Belga.Summit NATO sa bude konať v stredu a štvrtok (11.-12.7), avšak už od utorka popoludnia bude život v meste poznamenaný vrcholiacimi prípravami na stretnutie prezidentov a premiérov členských štátov Severoatlantickej aliancie. V utorok vo večerných hodinách sa napríklad očakáva príchod amerického prezidenta Donalda Trumpa.V stredu sa budú konať oficiálne večere zhromaždených politikov, a to v dvoch bruselských lokalitách. V novom bruselskom sídle Aliancie budú večerať prezidenti a premiéri. Ministri zahraničných vecí a ministri obrany NATO sa stretnú na pracovnej večeri v Kráľovskom múzeu umenia a dejín v parku Cinquantenaire.Do belgickej metropoly mieri až 55 národných delegácií a 29 hláv štátov alebo predsedov vlád, vrátane prezidenta USA, ktorého príchod si vyžaduje najviac bezpečnostných opatrení.uviedla podľa Belga hovorkyňa policajnej zóny Brusel-Ixelles Ilse Van De Keereová.Bruselská polícia bude musieť popri tom zaisťovať aj svoju bežnú činnosť a byť prítomná aj na iných verejných podujatiach, ktoré sa v meste konajú súbežne so summitom. Ide napríklad o pouličné sledovanie spomínaného futbalového zápasu, aktivity na mestskej pláži pri Bruselskom kanáli alebo tradičné oslavy Flámskeho spoločenstva.Bruselských policajtov v tomto období posilnia aj príslušníci armády a federálnej polície a iných policajných útvarov v rámci Belgicka.Celkovo bude podľa belgického premiéra Charlesa Michela zmobilizovaných okolo 2400 policajtov a tisíc vojakov s cieľom zabezpečiť bezpečnostné a logistické aspekty summitu a jeho sprievodných aktivít. Niektoré ulice v meste budú uzavreté pre dopravu a verejnosť nebude mať prístup do niekoľkých bezpečnostných zón v centre Bruselu zriadených v okolí sídla NATO a v blízkosti Kráľovského paláca, veľvyslanectva Spojených štátov, v parku Cinquantenaire, na Schumanovom námestí a v blízkosti inštitúcií EÚ.V priebehu summitu sa očakávajú aj protesty: niekoľko mierových hnutí vyzvalo v stredu večer na demonštráciu v okolí parku Cinquantenaire. Pokojný protest by mal mať podobu živej ľudskej reťaze a mal by sa konať počas pracovnej večere predstaviteľov Aliancie.