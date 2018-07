BSK podpísal zmluvu na opravu cesty medzi Malackami a Rohožníkom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júla (TASR) – Dlhoočakávaná rekonštrukcia zdevastovanej komunikácie medzi Rohožníkom a Malackami je pred svojím začiatkom. Po niekoľko mesiacov trvajúcom procese schvaľovania verejného obstarávania mohol Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podpísať zmluvu so zhotoviteľom rekonštrukcie. Zmluva je účinná od soboty (28.7.), BSK ju zverejnil na svojom webe.Podľa dokumentu zrealizuje spoločnosť Alpine Slovakia komplexnú rekonštrukciu komunikácie za 7.029.822,22 eura bez DPH (8.453.858,67 eura s DPH). Zhotoviteľ má rekonštrukciu dokončiť do 13 mesiacov od prevzatia staveniska. To sa má uskutočniť v prvých augustových dňoch.uviedla pre TASR tlačová tajomníčka BSK Veronika Beňadiková.Cieľom rekonštrukcie súčasnej cesty III. triedy medzi Rohožníkom a Malackami je vytvorenie širšej, bezpečnejšej a odolnejšej cesty voči frekventovanej premávke nákladnej dopravy. Po oprave by sa mala zmeniť klasifikácia komunikácie na cestu II. triedy. Náklady na výstavbu pôvodne odhadli na vyše 8,7 milióna eur bez DPH. Súťaž vygenerovala ponuky s cenou nižšou o viac ako 1,5 milióna eur. Kraj získal na realizáciu projektu eurofondy.