Bublina v Šamoríne je ohrozená, viacero športovcov v prípravnom centre sa nakazilo koronavírusom

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Špeciálne prostredie v Šamoríne vyhradené na prípravu športovcov počas prebiehajúcej pandémie koronavírusu je v ohrození. Napriek prísnym opatreniam sa medzi športovcami v tzv. bubline objavilo hneď niekoľko potvrdených prípadov nákazy ochorením COVID-19. Ako prvá o tom informovala RTVS v noci na utorok."Bublina v Šamoríne funguje od polovice novembra teraz sa prvýkrát stala nepríjemnosť, že zo 150 pripravujúcich sa športovcov je 25 pozitívnych. Manuál, ktorý pripravil rezort a schválil ho Úrad verejného zdravotníctva, bol veľmi precízny, až nadmieru. Sám som sa tam bol pozrieť, ako to funguje. Pri vstupe do rezortu sú testy a každý po pozitívnom teste musí odtiaľ odísť," povedal štátny tajomník pre šport Ivan Husár vo videu na youtube Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Potvrdilo sa to u niektorých akvabel, plavcov a paralympionikov. Po pozitívne testovaných športovcov si museli prísť rodičia, alebo iní rodinní príslušníci a teraz sa už nachádzajú v domácej izolácii," uviedol facebook Šport v RTVS.V spomenutom centre v Šamoríne sa už od novembra pripravovali športovci v plaveckých športoch, no šancu trénovať tam mali aj iné odvetvia."V Šamoríne sa prevažne pripravovali plavci, istí čas tam boli aj kanoisti či gymnasti. Aktuálne ide o plavcov a zrejme z banskobystrickej vetvy. Je ťažké povedať, ako sa to stalo. Predpokladáme, že tak, ako vyhláška hovorí, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od lekára, tak nemusia mať istý čas testy. Druhá možnosť, asi logickejšia, že testy nie sú stopercentne spoľahlivé. Je ťažké vyhodnotiť, kto priniesol problém, ale jeden športovec sa necítil úplne dobre, behom 30 minút ho uzavreli a otestovali PCR testom. Do piatich hodín mali výsledok, že je pozitívny," pokračoval štátny tajomník Husár.Referoval aj o ďalšom postupe: "Pre nakazené osoby je tam možnosť zostať v karanténe v inej budove. Ak sú športovci negatívni a chcú tam zostať počas piatich dní karantény, majú aj takú možnosť. Ostatní idú domov a mali by ísť do karantény, pretože boli v styku s nakazenou osobou. Priamo v Šamoríne detekovali všetky kontakty."