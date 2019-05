Buca tešia výkony a hnevá skorý koniec

Na snímke zľava Adam Liška a Dávid Buc a uprostred tréner Slovákov Craig Ramsay v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 15. mája 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 21. mája (TASR) - Slovenský hokejista Dávid Buc môže byť so svojimi výkonmi na MS v Košiciach nadmieru spokojný. Tridsaťdvaročný center patril medzi príjemné prekvapenie tímu trénera Craiga Ramsayho.Vo štvrtom útoku odviedol penzum práce v obrane a darilo sa mu aj v ofenzíve. Gól síce nestrelil, ale mal k nemu niekoľkokrát veľmi blízko. Na šampionáte nazbieral tri asistencie, ale veľmi ho mrzelo, že Slováci ukončili svoju púť na MS už po zápasoch v A-skupine.V záverečnom vystúpení Slovenska na MS nevideli diváci veľa hokejovej krásy. V zápase s Dánskom bolo poznať, že ani jednému tímu už o nič nešlo.povedal Buc pre TASR.Slováci napokon Dánov zdolali, ale sklamanie z nepostupu do štvrťfinále bolo veľké.dodal Buc.Okrem dobrých výkonov sa veľa hovorilo aj o kolektíve, ktorý bol podľa hráčov vynikajúci.Výborný kolektív sa ukázal aj pri záverečnej ďakovačke, keď sa s hokejom lúčil Ladislav Nagy. Od kapitána Andreja Sekeru si skúsený útočník prevzal obrovskú fľašu šampanského.povedal Buc.Slovenský útočník je momentálne bez zmluvy, no po výkonoch na MS by nemal mať problém nájsť si dobrý klub.uzavrel Buc pre TASR.