Buček napokon nebude hrať v Zlíne, dôvodom je odvolanie Stavjaňu

Na archívnej snímke vľava Samuel Buček ešte v drese Nitry. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zlín 18. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Buček napokon nebude hrať za český extraligový klub PSG Berani Zlín. Dôvodom je odvolanie trénera Antonína Stavjaňu, s ktorým chcel 20-ročný útočník nadviazať na spoluprácu z Nitry. Zlínsky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Buček pôsobil pod vedením Stavjaňu v sezóne 2018/19. Nitrianskemu tímu pomohli k postupu do finále, Buček sa zároveň stal najužitočnejším hráčom play off a v sezóne získal celkovo 65 kanadských bodov. Po absolvovaní kempu v Detroite Red Wings zamieril do fínskeho Koo Koo Kouvola. V jeho drese sa mu príliš nedarilo a po 5 zápasoch, v ktorých získal 1 bod za asistenciu, sa strany dohodli na ukončení spolupráce.Nitriansky odchovanec sa krátko na to dohodol so Zlínom, ktorý od úvodu sezóny viedol Antonín Stavjaňa. Toho však vedenie klubu vo štvrtok 17. októbra odvolalo z funkcie, keďže tím je po 11 zápasoch na poslednom 14. mieste tabuľky. Na pozíciu hlavného trénera sa vrátil Robert Svoboda, ktorý mužstvo viedol v uplynulých dvoch sezónach. Staronový kormidelník "baranov" však nebude môcť počítať s Bučekom.uviedol klub vo svojom stanovisku.