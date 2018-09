BUCHTY NEPEČÚ: Na trnavskom gymnáziu sa nevarí, nemajú kuchárky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Trnava 26. septembra (TASR) – Do konca týždňa má riaditeľ Gymnázia Jána Hollého v Trnave čas na to, aby vyriešil problém chýbajúcej pracovnej sily v školskej kuchyni. Na škole sa tretí deň nevarí, päť zo šiestich kuchárov je od pondelka 24. septembra práceneschopných (PN). Ukázali tak svoj nesúhlas s neriešením situácie, keď šestica žien varí až pre 700 stravníkov. Riaditeľ Ľudovít Vanek podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča mal čas na nájdenie chýbajúcej pracovnej sily najmenej od augusta.Na webe školy je oznam riaditeľa, že do odvolania je školská jedáleň zatvorená. V dôsledku toho boli skrátené vyučovacie hodiny a žiaci odchádzajú domov už o pol dvanástej. Študenti neprotestujú, ale rodičia sú nespokojní a žiadajú riešenie. Na deficit pracovnej sily kuchárky takto upozornili už pred záverom uplynulého školského roka.povedala pre TASR matka jedného zo žiakov gymnázia.Riaditeľ školy sa k problému pre TASR nechcel vyjadriť, odkázal na spravodajstvo tvnoviny.sk, kde povedal, že sa snažil nájsť novú kuchárku oficiálnymi cestami i po súkromnej linke, úspešný však nebol. Viskupič pre TASR uviedol, že Úrad TTSK je pripravený akúkoľvek vzniknutú situáciu pomôcť vyriešiť.dodal predseda TTSK v tejto súvislosti.Úrad TTSK pripravuje podľa jeho slov opatrenia v oblasti mzdového ohodnotenia tak, aby boli stredné školy schopné zabezpečiť poskytovanie služieb v rámci vlastných kapacít. Zároveň konštatoval, že akýkoľvek riaditeľ alebo pracovník v manažérskej pozícii má vedieť predchádzať takýmto situáciám. Vyzval riaditeľov všetkých 102 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, aby sa na TTSK informovali v prípade vzniku problémov skôr, nenechali ich dôjsť až do krízového stavu.Kuchyňa na gymnáziu varí 200 obedov aj pre trnavskú obchodnú akadémiu, takže obedy nemá teraz ani tá. Podľa predsedu TTSK akadémia už začala rokovanie s inou strednou školou o zmluve na dodávanie teplého jedla. Tým by sa gymnáziu znížil počet stravníkov a kuchárky by mali prácu kapacitne zvládať.Na stredu mali trnavskí gymnazisti v jedálnom lístku kapustnicu a žemľovku, vystačiť si však musia s tým, čo si doniesli, alebo sa zásobili bagetami zo školského bufetu.