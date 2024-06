Buď aktívny: Leto je za rohom

O Vitamin Well

6.6.2024 (SITA.sk) - Osviežujúca novinka leta 2024 je tu. Na slovenský trh uvádzame Vitamin Well Active s príchuťou šťavnatých zelených jabĺk. Obsahuje zmes starostlivo vybraných vitamínov, vrátane vitamínu E, C a biotínu.Spolu s dlhšími a teplejšími dňami prichádza túžba po aktivite. Niektorí behajú, iní si nájdu čas na padel a niektorí sa zobudia skôr, aby išli cvičiť do posilňovne. Bez ohľadu na to, aký pohyb vykonávaš, nový Vitamin Well Active je tu, aby ťa podporil.Vitamin Well Active je ako všetky ostatné príchute nesýtený, nízkokalorický nápoj na uhasenie smädu, ktorý je obohatený o výber vitamínov.Obsahuje vitamín C a biotín, ktoré prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a k správnemu fungovaniu nervového systému. V jeho zložení nájdeš aj vitamín E, ktorý pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom. Kyselina listová prispieva k znižovaniu únavy a vyčerpania.Vitamin Well Active sme uviedli na trh 30.5. 2024 o 10:00.Pre viac informácií, vzorky produktov alebo obrázky kontaktujte: marketing@premiumbrands.sk Vitamin Well je švédsky funkčný nápoj s vitamínmi – vyvinutý ako funkčnejšia a zdravšia alternatíva k sódam, džúsom a iným druhom sladených nápojov. Všetky nápoje Vitamin Well sú charakteristické svojimi vitamínmi, nižším obsahom cukru, skvelou chuťou a škandinávskym dizajnom. Vitamin Well bol uvedený na trh vo Švédsku v roku 2008 a v súčasnosti je dostupný na 40 trhoch. S ambíciou inšpirovať k aktívnemu a zdravému životnému štýlu podporuje Vitamin Well značný počet športovcov, športových asociácií, súťaží a podujatí v celej Európe. Odporúčame pestré a vyvážené nápoje, ako aj zdravý a aktívny životný štýl.Informačný servis