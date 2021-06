SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2021 (Webnoviny.sk) - Buď športovo aktívny po celý rok a za každých okolností. To je hlavné motto Európskeho týždňa športu 2021 (ETŠ), projektu Európskej komisie (EK). V rámci tohto týždňa od 23. do 30. septembra budú doslova v celej Európe prebiehať športové aktivity.Kampaň #BeActive štartuje každoročne 23.6. na sviatok Olympijského dňa.Siedmy ročník projektu ETŠ propaguje šport ako zdravý životný štýl. #BeActive vyzýva ľudí zasiahnutých pandémiou COVID – 19, aby objavili lásku k športu a našli cestu plnú zážitkov za zdravím a spokojnosťou.Pozitívnou správou je, že v roku 2020 si v pandemickej Európe napriek prísnym opatreniam zašportovalo v Európskom týždni športu viac ako 15 miliónov ľudí na viac ako 42-tisíc podujatiach. Slovenský koordinátor projektu EK – Národné športové centrum (NŠC) apeluje na aktívny pohyb. Šport prospieva zdraviu, zlepšuje náladu a v neposlednom rade posilňuje imunitu. Ak má byť problémom motivácia, riešenie ponúka naša skvelá gymnastka a členka NŠC Barbora Mokošová, ktorá je aj ambasádorkou ETŠ: " Momentálna situácia nepraje športu ani ľudom, o to viac je dôležité nájsť v sebe vnútornú motiváciu na športovú aktivitu, aby sme neboli zatvorení doma, ale hýbali sa. Potom si človek omnoho lepšie poradí s ťažkou situáciou."Z inej stránky sa na túto situáciu pozerá ďalší ambasádor projektu ETŠ, bývalý úspešný boxer Tomi KID Kovács: "Čo je pre mňa najťažšie? To, že deti trpia bez pohybu. Jednoznačne je kľúčové nevzdávať sa, treba mať cieľ a aj v tom najhoršom myslieť pozitívne, pretože nič nie je nemožné!"Smutnou, ale možno motivujúcou zaujímavosťou je, že aj Slovenský olympijský a športový výbor zaznamenal, že deti dosahujú oproti svojim rodičom slabšie výkonnostné a športové výsledky.Národné športové centrum ako koordinátor ETŠ na Slovensku registroval minulý rok napriek prísnym opatreniam a každodennej neistote pre limity účastníkov 500 podujatí v rámci tohto týždňa. Vyvrcholením bolo podujatie #BeActive night v bratislavskom Ružinove, ktoré bude v programe aj tento rok. Novinkou bude športová akcia na Štrbskom plese, ktorá pribudne do ETŠ kalendára prvý septembrový víkend. Ambasádormi Európskeho týždňa športu sú naši špičkoví športovci - atlét Ján Volko a členovia NŠC Janka Dukátová (vodný slalom) a už spomínaní Tomi KID Kovács a Barbora Mokošová.Zapojte sa a registrujte svoje podujatie do Európskeho týždňa športu 2021!Vyzývame všetkých, ktorí budú organizovať v septembri od 1. 9. – 15. 10. 2021 športové aktivity po celom Slovensku, aby ich https://www.tyzdensportu.sk/index.php/zucastni-sa/registracia-podujatia registrovali a tým spolu s nami podporili a propagovali túto skvelú myšlienku.Odkaz na záver pre všetkých ľudí, nielen pre športovcov od Tomiho KIDa: "Myslime pozitívne! Chcem vidieť čo najviac ľudí v pohybe, cvičiacich, spokojných a hlavne zdravých. Pracujme na sebe a buďme v pohybe!"Informačný servis