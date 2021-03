Budaj chce zrekonštruovať desaťtisíce rodinných domov, z plánu obnovy môže vyčleniť až 500 miliónov eur

Zhodnotenie nechá na expertoch

Snaha o zníženie emisií

9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) plánuje na komplexnú obnovu súkromných rodinných domov použiť z Plánu obnovy a odolnosti 500 miliónov eur. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) a štátni tajomníci MŽP Juraj Smatana Michal Kiča . Z uvedenej sumy by mohlo byť zrekonštruovaných 40-tisíc rodinných domov.Tie by mali prejsť komplexnou obnovou, pri ktorej štát poskytne obyvateľom finančné prostriedky na zateplenie domu, výmenu okien, zelené strechy, kompostéry či vodozádržné opatrenia. Celý projekt bude mať v gescii Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Budaj však chce najskôr poznať, aká je v regiónoch Slovenska situácia.„Chcem zvolať expertov a diskutovať o tom, ako sú vlastne na tom obyvatelia Slovenska,“ povedal Budaj. Od stredy 10. marca chce začať vyberať odborníkov, ktorí envirorezortu pomôžu zistiť sociologickú situáciu obyvateľov.Spolu s ďalšími expertmi chce následne pripraviť koncept poskytovania pomoci občanom. Pri poskytovaní dotácií na komplexnú rekonštrukciu by bol každý dom predmetom odborného posúdenia, ktoré by ukázalo, či by napríklad rekonštrukcia danej nehnuteľnosti vôbec mala význam.V prípade domov, ktoré by malo zmysel rekonštruovať by experti vykonali aj odbornú prípravu ekologizácie danej nehnuteľnosti.Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti domácností a zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré sa produkujú napríklad spaľovaním dreva či odpadu v starých peciach.