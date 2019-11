Budaj: Chybou nežnej revolúcie je, že sa nevyrovnala so zločinmi

Na archívnej snímke opozičný poslanec NR SR Ján Budaj. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Brusel 7. novembra (TASR) - Demokraciu treba neustále obnovovať a prísne kontrolovať politikov, ktorým ľudia umožnili dostať sa k moci. V rozhovore pre TASR to uviedol jeden z vedúcich predstaviteľov nežnej revolúcie, spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu a v súčasnosti poslanec Národnej rady SR Ján Budaj.Budaj, ktorý bol pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie hosťom stredajšej besedy so slovenskými a českými krajanmi v sídle Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, upozornil na silné momenty, ktoré umožnili úspech revolúcie, a na bezradnosť vtedajšieho komunistického režimu. Spresnil, že udalosti z novembra 1989 znamenali zrod slovenského občana, posvätenie snáh Slovákov o dosiahnutie slobody, ale aj mnohé zlyhania v oblasti spravodlivosti.vysvetlil. Zároveň dodal, žeUpozornil na paradox, že ak novembrová revolúcia vyhnala ľudí do ulíc v súvislosti s domnelým zabitím študenta (Martina Šmída), o niekoľko rokov sa stala na Slovensku, po únose Michala Kováča mladšieho, skutočná vražda. Dodal, že do zabitia Roberta Remiáša bola zrejme zapletená slovenská tajná služba, čo sa však po dlho nemohlo vyšetrovať vzhľadom na amnestie Vladimíra Mečiara a dodnes rôzne obštrukcie bránia nastoleniu spravodlivosti.odkázal Budaj na novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.skonštatoval. Dodal, že je na mieste otázka, ku koľkým vraždám musí dôjsť, pri ktorých je podozrenie, že súvisia s prenasledovaním kritikov režimu a že za nimi stoja ľudia spojení s politikou, aby došlo k zmene.opísal situáciu. Odkázal, že spravodlivosť môže byť len vtedy, ak sa ľudia naučia rozlišovať dobro od zla, a že mladé generácie ponesú ďalej pochodeň demokracie len vtedy, keď budú môcť povedať, čo je zločin a čo je hodné obdivu.skonštatoval.Na otázku, či aj pri nežnej revolúcii platí heslo, že revolúcia, Budaj upozornil, že revolúcia mala v českej a slovenskej časti vtedajšej federácie rôzne podoby. Vysvetlil, že to bola existovali rôzne krídla v rámci debát, ako potrestať zločiny komunizmu. Netají sa, že sa hlásil k tomu radikálnejšiemu, v tej dobe však prevážili názory ľudí, ktorí sa rozhodli s komunistami a komunistickými politikmi spolupracovať.upozornil.Toto podľa Budaja treba vnímať ako základný odkaz 30. výročia revolúcie - že v niektorých oblastiach prebehla veľmi rýchlo, ale nie v oblasti justície, prokuratúry či na polícii, ktoré neraz fungujú ešte podľa. Tvrdí, že tento stav umožnil vytváranie štátu v štáte, so silnými väzbami medzi vplyvnými ľuďmi a zločincami.uviedol v závere.(spravodajca TASR Jaromír Novak)