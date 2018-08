Budaj:I dnes vládnu ľudia,ktorí majú problém nazvať okupáciu okupáciou

Na archívnej snímke opozičný poslanec NR SR Ján Budaj. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. augusta (TASR) - Na Slovensku aj v súčasnosti vládnu ľudia, ktorí majú problém nazvať okupáciu okupáciou. Na piatkovom brífingu to povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Budaj (OĽaNO). Zároveň spolu s bývalým politikom a hercom Milanom Kňažkom adresoval ústavným činiteľom a ďalším predstaviteľom verejnej moci list, v ktorom ich žiada o jednoznačné odsúdenie okupácie Československa ruskými vojskami v auguste 1968.myslí si Budaj. S okupáciou je podľa neho potrebné odsúdiť aj prenasledovanie stúpencov Alexandra Dubčeka a demokracie, ktoré bolo jej pokračovaním.Zároveň varoval pred falšovaním histórie.uviedol Budaj. Podľa svojich slov naráža napríklad na vysielanie ruskej televízie, ktorá minulý rok prezentovala Brežnevovu interpretáciu okupácie.myslí si Budaj.V liste Budaj a Kňažko žiadajú aj odmietnutie zvyškov ideológií totalitarizmu.povedal Budaj. Upozornil, že na Slovensku sa usadila organizácia Noční vlci, pričom podľa Budajových slovDôležité je podľa Budaja aj uctenie si obetí. Očakával by, že vláda alebo parlament spraví konferenciu alebo slávnostné podujatie a uctí si obete najvyššími vojenskými poctami. Mohli by tiež podporiť Budajov návrh, ktorý chce z výročia odporu voči okupácii aj skončenia okupácie spraviť pamätné dni.Budaj tiež politikov vyzval, aby sa osobne zasadili zaPripomenul, že únos prezidentovho syna, vražda Róberta Remiáša a politické korupčné kauzy ostávajú nepotrestané.