Budaj: Kollár si bude musieť vybrať, či stojí na strane minulosti alebo zostáva v koalícii budúcnosti

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár Sme rodina ) si bude musieť vybrať, či stojí na strane minulosti alebo či zostáva v koalícii budúcnosti. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).Kollár avizoval, že nepodporí tri veľké reformy súčasnej vládnej koalície, ktorými sú reforma súdnej mapy, reforma nemocníc a reforma národných parkov.„Nejdem predstierať, že sme v obyčajnej situácii. Tú hystériu spôsobuje aj druhý rok trvajúci COVID, ktorý nás všetkých vydráždil. My sme naozaj na úzkej lavičke, ktorá nie je ani veľmi pevná, ale ak neprejdeme z tej minulosti a vrátime sa naspäť, nič sme nevyriešili,“ povedal Budaj.V prípade, ak by predseda parlamentu reformy naozaj nepodporil, bude podľa Budaja na rozhodnutí celej koalície, či bude pokračovať ďalej v súčasnej podobe. Podľa šéfa envirorezortu však Sme rodina bude súčasťou vládnej koalície aj v budúcom roku.