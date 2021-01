Budaj: Ministerstvo nepripúšťa žiadnu korupciu ani ovplyvňovanie

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) nepripúšťa žiadnu korupciu ani ovplyvňovanie v jeho rezorte. Informuje o tom odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na obvinenia strán Smer-SD a Hlas-SD. Šéf envirorezortu zdôrazňuje, že ministerstvo urobí všetko pre to, aby bolo príkladom toho, ako sa správať v prípade akéhokoľvek podozrenia z korupcie či klientelizmu.





Vzhľadom na obvinenia už minister Budaj nariadil v deň vzniknutých podozrení audit a požiadal tiež ministerstvo financií, aby dohliadlo na čerpanie prostriedkov. "Predstaviteľa občianskeho združenia Pre lepšiu budúcnosť nepoznám a výber príspevkov som nikdy neovplyvňoval," zdôraznil minister s tým, že nemal vedomosť o jeho externej práci pre Úrad vlády SR a na základe informácií, ktoré má minister v súčasnosti k dispozícii, ju nemali ani podriadené organizácie MŽP, a preto nemohli zasiahnuť do tohto procesu, a to bez ohľadu na to, že išlo o projekt, ktorý mala na starosti predošlá vláda.Budaj však považuje otázku verejnosti a akékoľvek obvinenie, či v tomto prípade nedošlo ku konfliktu záujmov alebo dokonca ku korupcii, za vážnu. Preto zabezpečí, aby na ňu zodpovedal audit MŽP SR a tiež kontrola Ministerstva financií SR, ktoré je poverené dohľadom nad postupmi rezortov - pri udeľovaní príspevkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.Rovnako sa minister obráti aj na generálneho prokuratúra SR Maroša Žilinku so žiadosťou o stretnutie, pri ktorom ho požiada, aby zvážil preverenie podozrení z trestnej činnosti (korupcie) v súvislosti s poskytnutím príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia pre občianske združenie Pre lepšiu budúcnosť. Budaj odmieta výzvy na svoje odstúpenie.O kauze vo štvrtok (21. 1.) informovali Hospodárske noviny. Občianske združenie Pre lepšiu budúcnosť malo dostať dve dotácie z eurofondov vo výške takmer 390.000 eur. Štatutár občianskeho združenia Pavol Kalinský v reakcii odmietol spájanie úspešnosti projektov s jeho pôsobením na poste poradcu premiéra a zároveň oznámil, že končí spoluprácu s Úradom vlády SR.