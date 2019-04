Budaj odchytal posledný zápas v drese Ontaria a možno aj v kariére

Na snímke Peter Budaj. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ontario 13. apríla (TASR) - Slovenský brankár Peter Budaj odchytal posledný zápas v drese Ontaria Reign v AHL a možno aj v hokejovej kariére. V noci na sobotu jeho tím na domácom ľade nestačil na Stockton Heat 2:4.Tridsaťšesťročný odchovanec Banskej Bystrice vykryl 34 z 37 striel súpera a po záverečnej siréne sa symbolicky stal hráčom zápasu.uviedol Budaj, ktorého z hľadiska podporovala aj jeho rodina.Účastník dvoch zimných olympijských hier (Turín 2006, Vancouver 2010) v uplynulých dňoch vyhlásil, že zvažuje ukončenie aktívnej kariéry. Podľa vlastných slov hokej naďalej miluje, no trávenie času s rodinou a túžba usadiť sa ho nútia premýšľať o budúcnosti. Rozhodnúť by sa mal v lete, informoval portál slovaknhl.sk.Budaja draftovalo do NHL v roku 2001 v druhom kole z celkového 63. miesta Colorado. V mužstve Avalanche absolvoval šesť sezón. Pred ročníkom 2011/2012 sa upísal Montrealu Canadians. V ďalšom priebehu kariéry nastúpil ešte vo farbách Los Angeles Kings a Tampy Bay Lightning. V AHL si obliekol dresy Hershey Bears, St. John's IceCaps a Ontaria Reign. V slovenskej reprezentácii nastúpil na jedenásť zápasov.