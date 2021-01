Budaj: Opozícia v strachu pred zatýkaním využila pri organizovaní protestov dezorientáciu a frustráciu ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Opozícia v strachu pred zatýkaním využila pri organizovaní protestov dezorientáciu a frustráciu ľudí. V rozhovore pre agentúru SITA a pre portál NášVidiek.sk to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj OĽaNO ).Podľa Budaja majú predsedovia strán Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Marian Kotleba dôvody, prečo sa obávajú zmien, pri ktorých sú vyšetrovaní aj bývalí predstavitelia vládnej moci. Budaj sa domnieva, že rovnaké dôvody stáli aj za organizovaním októbrových a novembrových protestov.„Pán Kotleba doslova čaká na odvolanie. Už je prvostupňovo odsúdený, a to na pomerne vysoký nepodmienečný trest. Okolo pána Fica lietajú iskry. Jeho meno a meno jeho spolupracovníkov sa čoraz častejšie objavuje v priznaniach kajúcnikov, ktorí sa chcú zachrániť pred obrovským zemetrasením,“ povedal Budaj.Šéf envirorezortu vníma, že niektorí predstavitelia opozície sa snažia vytvoriť v očiach verejnosti dojem, že ich stíhanie a prípadné odsúdenie nebude právny akt ale politika.„Sú ochotní riskovať životy ľudí a hnať ich do konfrontácie, len aby si vytvorili štafáž, že ich prenasledovanie a odsúdenie nebude právny akt, ale že to bude politika a oni sú politickí bojovníci. Nie sú. Nemajú žiaden program obsahujúci riešenia pandémie či jej ekonomických dôsledkov. Oni majú len sebazáchovný program vytvoriť chaos a zmätok,“ uzavrel.