Budaj: Výpovede kajúcnikov sú v prípade korupcie kľúčovým nástrojom všade na svete

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Výpovede kajúcnikov sú v prípade korupcie kľúčovým nástrojom všade na svete. V rozhovore pre agentúru SITA a pre portál NášVidiek.sk to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj OĽaNO ).Šéf envirorezortu tak reagoval na slová predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica o tom, že zatýkanie bývalých nominantov či členov strany Smer-SD polícia uskutočňuje len „na základe výpovedí kajúcnikov, ktorí sa chcú zachrániť”.V prípade korupcie aj v prípade vrážd majú obidve strany podľa Budaja dôvod mlčať o svojej trestnej činnosti. Preto je bežné, že jednej zo strán je ponúknutá výhoda, ak bude vypovedať o svojej trestnej činnosti a označí aj iné osoby, ktoré spáchali trestný čin.„Rovnako pri vražde majú objednávateľ aj vrah dôvod mlčať. Ak ich nerozdelíte a neponúknete jednému nejaký motív, aby mlčať prestal, nemáte šancu dokázať vraždu. Preto bolo aj absurdné, keď sudcovia v prípade Kočnera váhali nad jeho odsúdením. Niet takej vraždy, kde by vrah podpísal že ‚a som to spáchal'… Takže ja si myslím, že títo kajúcnici sú príznakom tejto doby,“ povedal Budaj.Šéf envirorezortu dodal, že výpovede kajúcnikov nie sú prekvapením. Tí podľa neho kryjú trestnú činnosť iných len kým majú funkciu a kým môžu od politikov či prokurátora získať nejaké výhody. Keď už nemôžu využívať žiadne výhody a dokonca by mohli utrpieť ujmu, porozprávajú všetko o tom, čo páchali a o akých zločinoch vedia.