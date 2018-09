Budapešť zdolala Banskú Bystricu a pripísala si prvú výhru v lige

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

MAC Budapešť - HC'05 iClinic B. Bystrica 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)



Góly: 27. Szabad (Terbócs), 29. Bodó (Brown), 29. Terbócs (Nagy), 58. Szabad. Rozhodovali: Jonák, Müllner – Synek, Gegáň, vylúčenia: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 720 divákov



MAC Budapešť: Bálizs – Pozsgai, Macaulay, Burt, Dudás, Vokla, Garát, Fejes – Odnoga, Nagy, Terbócs – Klempa, Langkow, Dansereau – Orban, Brown, Bodó – Szabad, Kreisz, Szigeti



HC'05 iClinic B. Bystrica: Baroš (41. Williams) – Mihalik, Marshall, Miller, Kubka, Ďatelinka, Sloboda, Biro, Török – Tamáši, Faille, Asselin – Zigo, Higgs, Sýkora – Šťastný, Surový, Varga – Gabor, Češík, Kabáč



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 18. septembra (TASR) - Hokejisti MAC Budapešť si pripísali premiérový triumf v Tipsport Lige. V utorok si na domácom ľade poradili s obhajcom titulu HC'05 iClinic B. Bystrica hladko 4:0.Favorizovaní Bystričania sa dostali do prvej veľkej šance vo 4. minúte. Gabor vysunul medzi kruhy Surového, jeho strela však opečiatkovala iba ľavú žrď bránky domácich. O chvíľu neskôr Bálisz zneškodnil pokus Kubku, na druhej strane Baroš pohotovo vyrazil strelu Terbócsa. Hra mala dobrý spád, útoky sa prelievali z jednej strany na druhú.V druhej polovici tretiny sa čoraz viac osmeľovali aj domáci, brankára hostí "prevetral" Dudás. Bystrica v 14. minúte zaútočila v prečíslení do odkrytej obrany, ale Varga po prihrávke Surového trafil iba hornú žrď.V úvode druhej tretiny mali navrch hostia, no Zigo a po ňom ani Marshall nezmenili bezgólový stav. V 26. minúte Bálizs zlikvidoval strelu Sýkoru a potom ho blafákom neprekonal ani osamotený Zigo. Nevyužité šance Bystricu mrzeli, pretože nasledoval uragán domácich, ktorí v priebehu 142 sekúnd strelili tri góly.Najskôr sa strelecky presadil Szabad, o chvíľu neskôr si nahodenie Bodóa zrazil do bránky Ďatelinka a na konci 29. minúty zvýšil na 3:0 Terbócs po prihávke Nagya spoza bránky. Zaskočení hostia potom nedokázali využiť ani krátku presilovku o dvoch hráčov a do kabín išli s trojgólovým mankom.Tréner hostí poslal v tretej tretine do bránky Williamsa namiesto Baroša a ten musel hneď zasahovať pri blafákovom pokuse Langkowa. MAC potom nevyužil presilovku a hneď po jej skončení mohli skorigovať Bystričania, no pri prečíslení to zobral na seba Varga a v zakončení neuspel.V 47. minúte sa blysla Willamsova lapačka po nebezpečnej strele domáceho Klempu a MAC si proti trápiacemu sa súperovi držal pohodlný náskok. Brankár budapeštianskeho tímu Bálizs si udržal čisté konto aj pri vylúčení Nagya v závere zápasu a jeho spoluhráči pridali štvrtý zásah. Pri hre Bystričanov bez brankára sa presadil Szabad a nováčik si pripísal premiérový triumf v lige.