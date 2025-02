Bude Huliak ministrom? Ľupták tvrdí, že veci sú dojednané

18.2.2025 (SITA.sk) - Rudolf Huliak Národnej koalície , ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke Slovenskej národnej strany (SNS) a po nezhodách s predsedom SNS Andrejom Dankom vystúpil spolu s ďalšími dvoma poslancami z poslaneckého klubu, by sa mal v rámci rekonštrukcie vlády stať ministrom cestovného ruchu a športu.Informoval o tom poslanec Pavol Ľupták z Národnej koalície. „Podľa mojich informácií sú veci dojednané," uviedol a na otázku, či je Huliak kompetentný, aby ministerstvo viedol, poslanec podľa Denníka N povedal, že Huliak je „predovšetkým dobrý politik", čo ho robí vhodnejším ministrom, ako je súčasný minister Dušan Keketi . „Umenie viesť rezort je hlavne o tom, aby na jeho čele bol dobrý politik," povedal Ľupták.Spomínaný denník pripomenul, že ak by sa Huliak stal ministrom športu a cestovného ruchu, jeho poslaneckým náhradníkom by bol predseda strany Patriot a bývalý sudca Miroslav Radačovský