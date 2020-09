Bude Lipšic generálnym prokurátorom? Bývalý politik zvažuje kandidatúru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Advokát a bývalý politik Daniel Lipšic zvažuje prípadnú kandidatúru na post generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora. Pripustil to v piatok v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo.„Nezvážil som to ešte, nemám definitívne rozhodnutie urobené, ale zvažujem to,” povedal Lipšic.Dodal, že podľa neho je momentálne na Slovensku jedinečná príležitosť „možno prvýkrát za 30 rokov pohnúť spravodlivosť dopredu a postaviť pred spravodlivosť množstvo ľudí, ktorí si až doteraz mysleli, že stoja nad zákonom”.O ktorú z funkcií by sa nakoniec uchádzal, však Lipšic nespresnil.