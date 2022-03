Bude mať kto liečiť naše deti? Na Slovensku chýbajú pediatri – ZP Union pomáha hasiť alarmujúcu situáciu

18.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ak by všetci pediatri, ktorí sú už v dôchodkovom veku, reálne do dôchodku odišli, polovica slovenských detí by nemala svojho všeobecného lekára, upozorňujú primárni pediatri. Ich priemerný vek je pritom už 61 rokov a mnohí sa musia starať o vyšší počet kapitovaných detí, ako stanovujú normy Ministerstva zdravotníctva SR. "Tie hovoria o 1100 deťoch na jedného pediatra, avšak toto nie je realita v mnohých ambulanciách na Slovensku. Ak má pediater v starostlivosti viac ako 1500 detí, zaradzujeme už jeho ambulanciu medzi tzv. veľkokapacitné pracoviská. ZP Union ich má zazmluvnených približne 200," vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Ako ďalej dodáva, je mimoriadne dôležité, aby takéto ambulancie nemali len jednu, ale dve zdravotné sestry, ktoré tak významne odľahčia prácu lekára. ZP Union zaviedla v tomto roku ako prvá finančnú podporu s cieľom zafinancovať aj druhú zdravotnú sestru. Od 01.04.2022 túto finančnú motiváciu ešte vylepšujeme a bonifikujeme každého pediatra, na ktorého vychádza viac ako 1100 detí. Okrem toho, Union ZP postupne navyšuje pediatrom úhrady za odvedené výkony. "Po dohode s ambulantnými združeniami postupne všetkým pediatrom expedujeme dodatky s navýšením kapitačných platieb a úhrad za prevenciu. Navyše, sme jediná zdravotná poisťovňa, ktorá pediatrom zvýhodňuje platby za preventívnu starostlivosť o predčasne narodené detičky a to až do 3 rokov ich veku," uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.Informačný servis