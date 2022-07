Bude možné voliť hlavu štátu poštou? Novela zákona by mohla priniesť i ďalšie zmeny

Hlasovanie poštou má veľa úskalí

Zriadiť chcú informačný systém

Vzniknú aj špeciálne okrsky

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidenta SR by malo byť pri najbližších voľbách možné voliť aj poštou zo zahraničia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania.Voliť hlavu štátu tak budú môcť voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia. Zároveň návrh, ktorý má nadobudnúť účinnosť v marci budúceho roku vytvára legislatívne predpoklady na spojenie druhého kola voľby prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu . V tejto súvislosti je však potrebné zmeniť aj Ústavu SR. Novela zároveň podľa ministerstva reaguje na poznatky z aplikačnej praxe z predošlých volieb do Národnej rady SR.Ukázalo sa totiž, že hlasovanie poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, prostredníctvom obcí ich trvalého pobytu, prináša veľa úskalí, ktoré spôsobili nespokojnosť voličov. Takými boli napríklad doručenie neúplnej zásielky, oneskorené zasielanie zásielok alebo nedostatočná komunikácia s voličom.„Ministerstvo vnútra na účely voľby poštou navrhuje vytvoriť informačný systém pre voľbu poštou, pomocou ktorého sa volič jednoducho zapíše do osobitného zoznamu voličov, a pomocou ktorého bude informovaný o pohybe poštovej zásielky a hlasovacieho lístka," uvádza rezort s tým, že takisto zavádza možnosť získania hlasovacieho lístka z webovej stránky ministerstva vnútra.Podstatnou zmenou pri uplatňovaní voľby poštou je zároveň skutočnosť, že žiadatelia už nebudú musieť komunikovať s obcou ich trvalého pobytu, ale všetky žiadosti budú prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou adresované na jedno miesto, ktorým bude ministerstvo vnútra.„Informačný systém pre voľbu poštou bude čerpať potrebné informácie z registra fyzických osôb, čo vyrieši ďalší problém, ktorým bolo overovanie trvalého pobytu žiadateľa. Žiadatelia v mnohých prípadoch si sami neboli istí, či majú vôbec trvalý pobyt na Slovensku a ministerstvo vnútra riešilo tieto otázky v spolupráci s Registrom obyvateľov SR a príslušnými obcami, čo sťažovalo samotnú prípravu volieb," vysvetlil rezort.Pre voľby poštou budú podľa ministerstva vytvorené aj špeciálne okrsky. „Počet okrskov bude závisieť od počtu občanov, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa hlasovania poštou zo zahraničia," doplnil rezort